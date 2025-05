La influencer quiso compartir su mala experiencia dándole leche materna a su engreído de menos de un mes de nacido. "A mí no me está lleno tan bien, si yo les pudiera mostrar mis chichis en este momento... no soporto el dolor, las tengo grandísimas, duras, hinchadas", comenzó diciendo la colombiana en su Instagram, donde reveló que no imaginó que no sería buena "proveedora" de leche.