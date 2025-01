Ignacio Baladán y La Segura confesaron si tendrán más hijos

Ignacio Baladán y Natalia Segura fueron consultados si tendrán más hijos, pues hoy en día la influencer está embarazada de su primer bebé. El uruguayo dejó en claro que no desea una extensa familia y que sí quisieran otro primogénito. "No creo que vayamos a tener más de 2, pero si vamos a tener la parejita, yo no quiero criar doble. Como el toro, de una nomás", dijo la colombiana.