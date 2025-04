Hugo García hizo mea culpa tras polémico video en Tiktok

“Claramente no voy a buscar pelearme con nadie, pero ayer fue un exceso y mi reacción fue meterle un manazo al celular del chico que estaba grabando, sé y acepto que no fue la mejor reacción, pero como te digo, al final yo también tengo límites, no es que de loco voy por la calle tirándole los celulares a la gente. A veces la gente piensa que por ser públicos tenemos que aguantar todo y hacernos los locos. No tengo ningún problema en conversar con este chico si quiere, mis redes son abiertas para cualquiera que me quiera escribir. Gracias por tomarte el tiempo de escribirme y dame la oportunidad de comentarte lo que pasó, ya que a veces la gente se deja llevar por una sola versión. Te mando un abrazo”, sentenció el exparticipante de Esto Es Guerra.