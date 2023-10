Hija de Tula Rodríguez explotó por críticas a su mamá: “Sé lo que ha hecho antes y no me molesta”

“Claro que sí sé lo que ha hecho antes y después de mí, ella misma me lo ha contado. No necesito que alguien más me lo diga, me molesta cuando la gente me quiere contar cosas que mi mamá ha hecho antes de tenerme como si no supiera, no necesito que alguien más me lo cuente. Mi mamá y yo nos tenemos mucha confianza, por ende, la conozco mejor que todos. Cuando les pregunte algo o les pida ayuda, recién ahí podrán hablar de mi mamá”