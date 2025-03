Hija de Anelhí Arias y Dayron fue presentada en "Miss Perú La Pre".

Paola Ruiz no toleró que La Carlota le recuerde a su expareja Edwin Sierra en pleno programa en vivo y se fue "incómoda" del set. "Paola Ruiz es una bella, cualquier hombre la quisiera, pero qué pasó con ella, que cayó con Edwin Sierra", cantó el comediante y a lo que la empresaria abandonó el estudio. "No hay forma. Me parece una falta de respeto. Pasado es pisado", exclamó.