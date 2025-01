Gino Assereto reveló cómo conoció a Majo: "Me llamó la atención"

"Entré a su Instagram, la stalkeé (revisar sus redes) y en mi cabeza era '¿le escribo?', pero simplemente dije 'si tiene que ser para mí esto, llegará y lo solté'. No le escribí porque no sabía si estaba soltera, no quería ser irrespetuoso y lo dejé ahí nomás. Lo que sí le escribí fue 'me hubiese gustado coincidir contigo en el programa. Espero que algún día la vida nos haga coincidir en la calle'", relató el modelo.