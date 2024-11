Gino Assereto no regresará a Esto es guerra: "Cerré ese ciclo"

Gino Assereto contó que no volverá a Esto es guerra ya que siente que cerró ese ciclo. El guerrero reveló que lo llamaron este año, pero él decidió hacer otros proyectos. "Sentía que era momento de cerrar ese ciclo. Ya me sentía preparado para hacer otras cosas. Me empiezan a llamar (de EEG) y fui contundente y dije que no regreso. Agradezco mucho, pero es momento de hacer otras cosas", acotó.