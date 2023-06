Gabriela Herrera apoyó a Farik Grippa por denunciar a Sergio George: Yo lo dije

"En realidad yo lo dije en su momento y creo que las cosas solas salen a la luz. Yo dije tarde o temprano ya se darán cuenta y mucho me chancaron a mí en su momento e inclusive dijeron que no me firmó, pero ya se dieron de lo que pasó. No lo hice por loca, yo fui con un abogado a leer el contrato y hubo unos puntos de los cuales de lo que ahora Farik (está atado de manos)", explicó.