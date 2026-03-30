¿Flavia López regresará a Esto es Guerra? Esto confesó la modelo

Flavia López fue consultada por las cámaras de 'Más Espectáculos' sobre su permanencia en Esto es Guerra luego de varias semanas fuera de la competencia. Y es que la modelo sufrió una fuerte caída que la llevó a la clínica y, si bien han pasado días desde su lesión, muchos de sus seguidores le han estado preguntando si volverá al reality.
Sobre todo porque la reina de belleza ha aparecido en Mande Quien Mande y se mantiene activa en sus redes sociales. "Me rompí el mentón, me pusieron puntos y tengo la columna un poquito inflamada, pero ya estoy en terapia. Así que termino esas sesiones y regreso rápidmaente al programa", confesó.
Flavia López preocupó a más de uno con su fuerte caída en Esto es Guerra. La influencer fue atendida por los paramédicos, quienes la sacaron del set y no se le volvió a ver en el programa. Lo que llamó la atención de muchos es que Jessica Newton compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con la modelo en la clínica. La chica reality apareció internada en un centro de salud tras el accidente que sufrió en el juego
Lo que tranquilizó a sus seguidores fue que la modelo salió sonriendo y la directora del Miss Perú dio detalles de su estado. "Qué alegría saber que estás bien reina", escribió como descripción al post en sus redes sociales. "Gracias por venir mi Jessi, siempre en las buenas y en las malas", respondió Flavia López.
Flavia López comenzó la edición del 13 de marzo con una apratosa caída. La reina de belleza se tropezó al intentar pasar los obstáculos y se fue de cara la piso. De inmediato los paramédicos se acercaron para atenderla y la subieron a una silla de ruedas para atenderla detrás de cámara.