¿Flavia López regresará a Esto es Guerra? Esto confesó la modelo

Flavia López preocupó a más de uno con su fuerte caída en Esto es Guerra. La influencer fue atendida por los paramédicos, quienes la sacaron del set y no se le volvió a ver en el programa. Lo que llamó la atención de muchos es que Jessica Newton compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con la modelo en la clínica. La chica reality apareció internada en un centro de salud tras el accidente que sufrió en el juego