Flavia Laos y su reacción al ver su radical cambio de look

Flavia Laos quiso compartir con sus seguidores todo el proceso de su cambio de look. La influencer se mostró muy emocionada de dejar atrás su rubia cabellera para comenzar a lucir un tono más oscuro. "Al fin me salí con la mía. No me dejaba. Me dejaba rubia y yo quería ser pelo marrón", dijo la actriz, mientras enseñaba su nuevo estilo.