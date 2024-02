Flavia Laos ganó premio a 'Mejor compositor urbano' y así lo celebró

Flavia Laos compartió en las historias de su cuenta de Instagram su emoción por haber ganado el premio a 'Mejor compositor urbano' por la Asociación Peruana de Autores y Compositores, mejor conocido como APDAYC. La influencer se mostró muy contenta y contó por qué no pudo asistir a la ceremonia. "Qué linda noticia, gente. No puedo creer que hemos impactado. Estoy súper contenta de este reconocimiento y que Francisco (su productor) también haya ganado porque es mi mano derecha. Me hubiera gustado estar ahí, pero tenía mucho trabajo", acotó.