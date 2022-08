Fabio Agostini encontró el "amor" con modelo brasileña Gabrieli Moreira: "Hubo mucha química"

Además, Agostini no descartó formalizar sus salidas con la guapa brasileña. Por otro lado, el competidor español contó que se reunió con las hermanas Serpa para grabar mucho contenido para su canal de YouTube e incluso se animó a nombrar algunos de sus secretos más profundos durante la entrevista.

"Formamos un cuarteto increíble, la verdad que la pasamos muy bien, estuvimos en casa grabando bastante contenido y ya lo irán viendo. Me hicieron una entrevista y muy divertida. Está en canal de YouTube y hay cosas que nunca he contado y esas chicas me lo sacaron de la boca", dijo el modelo para las cámaras de Más Espectáculos.