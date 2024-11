Todo sucedió en los sets de Al fondo hay sitio en el año 2016, cuando su personaje de Joel Gonzáles fue invitado por Ángel Gaviria (Julián Legaspi) a una discoteca donde había varias chicas para hacerles masajes. "Ahí es donde la conozco. Parte de ser una chica simpática, porque me gustó físicamente, me parecía muy atractiva, me gustó mucho su manera de hablar y de expresarse", comenzó contando Erick Elera.