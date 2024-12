Erick Elera: ¿Su hija Flavia Elera quiere volver a AFHS?

Flavia Elera, la hija de Erick Elera, confesó que le gustaría estudiar actuación y es que cuando le preguntaron ya no le gustaría regresar a la televisión tras su último papel como "Nelly Francesca" en Al fondo hay sitio. "Yo sí quiero volver. Estoy feliz porque me apoya (Erick), cada rato está conmigo y me soporta a veces con mis actitudes", expresó la adolescente.