Édgar Vivar anuncia su retiro de los escenarios en el circo de la Chola Chabuca

Su decisión de retirarse de los escenarios obedece a que, a sus 75 años, ya cumplió un ciclo en la actuación y también por un accidente reciente. "Tuve un accidente en el último programa de 'Vecinos', donde perdí el equilibrio y me hice una herida en la nuca. Esto me hizo recapacitar sobre las facultades que se pierden con el tiempo. No quiero ponerme en riesgo nuevamente", recalcó.