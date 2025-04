“No te calles nada porque a veces la gente cree porque tiene dinero puede hablarte así, eso está mal. Espero que la justica te apoye y no la compre ese señor como está acostumbrado en la vida”, “Te apoyo Darinka, ya es hora que alguien le ponga un alto a ese Jefry que cree que por su dinero puede ir pisoteando a la gente”, “Todo el apoyo… Ahora tiene sentido cuando la Klug lo denunciaba a él. Así trata cuando ya tiene nueva pareja”, “Que bueno que lo hayas denunciado, este tipo cree ser súper poderoso y si no cría a los hijos… por lo menos que les de tranquilidad a las madres”, “Guapa estoy contigo, ningún hombre tiene que faltarte el respeto. Me parece perfecto que lo hayas denunciado, sigue adelante con tu denuncia. Este Farfán que se ha creído, las vagas lo han lavado el cerebro”, “No te dejes linda, que se cree ese infeliz que porque tiene dinero puede humillar… ya es hora que lo pongan en su lugar. Fuerza y cuídense mucho”, escribieron en la última publicación de dicha plataforma en donde se ve una fotografía de ella con su hija sumándose a un nuevo trend que ronda por internet.