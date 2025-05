Daniela Darcourt respaldó a Yahaira Plasencia tras duras críticas.

"Que si se fue a Argentina, que si pagó, que si no pagó. Ya yo he dicho, yo no voy a hablar de nadie que no sea de mí, indistintamente si se llama Yahaira o Leslie. Creo que Yahaira también está haciendo lo mismo, no está impulsando su carrera como mejor puede e invirtiendo en una estrategia de marketing multimillonaria y haciendo colaboraciones con artistas muy conocidos, pero está avanzando, estaba abriendo paso y están hablando de ella también y forma parte de Perú hay que sentirnos bien por eso", comentó.