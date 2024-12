Christian Domínguez hizo promesa a Karla Tarazona para regresar

Karla Tarazona le recordó a Christian Domínguez que no le explicó cómo iba a aparecer en el último videoclip de La gran orquesta. "Me dijeron otra cosa y me vendieron gato por liebre, como siempre este me engaña, me estafa", expresó la conductora mientras hizo el gesto de "llorar". Sin embargo todo se trató de una broma ya que el cantante le aclaró que eso fueron otras épocas.