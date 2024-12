Christian Cueva dejaría el fútbol para ser cantante de cumbia.

Jhan Sandoval reveló el futuro deportivo de Christian Cueva tras iniciar su nueva faceta como cantante de cumbia. El tarotista peruano afirmó que no lo ve ligado al fútbol para el 2025. “Me sale la carta de la pérdida para él respecto a la parte deportiva, el mundo futbolístico, marca un sí, pero puede ser o un sí temporal o no va a ser, por decirlo así, la columna de su economía de aquí en adelante, el deporte nuevamente”, precisó.