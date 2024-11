Christian Cueva: Chechito y su fuerte opinión sobre su canción

Azucena Calvay no pudo evitar opinar sobre la nueva canción de Christian Cueva y Pamela Franco con su versión "Cervecero". La cantante aseguró que no le gusta pues prefiere la versión de Makuko Gallardo y Armonía 10. "No comparto lo que están haciendo, pero la verdad que esto se basa en polémica y quieran o no genera dinero", precisó.