Brunella Horna reveló dificultades para bajar de peso: "Estoy estancada"

Brunella Horna le contó a sus seguidores que su bebé aún no regula sus horas de sueño. La rubia reveló que Alessio la mantiene despierta durante la madrugada, pero es algo que ha aprendido a amar. "Se levanta mucho en las noches, casi ni duerme y se va de corrido de 2 a.m a 6 a.m. La verdad ya me acostumbré, al inicio si me ganaba el sueño. Pero ahora es mi momento favorito, siento que es el momento de nosotros dos. Lo miro toda la noche y sigo sin poder creer que lo tengo conmigo. También boto unas lagrimitas por ahí. Ay mi niño, te amo tanto", escribió.