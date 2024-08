María Pía Copello le preguntó a Brenda Matos si era verdad que no pudo celebrar con una gran fiesta sus 15 años por falta de dinero en su familia. La joven artista recordó el difícil momento que vivió. "En esas épocas era tiempos muy difíciles. No contaba con medios económicos. Me acuerdo de que mi papá me pidió perdón. Me dijo 'perdóname por no darte el quinceañero que tú quieres'", contó.