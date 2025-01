Autor del "Cervecero" indignado con Christian Cueva: "No cumplió"

"Desconozco, lo he llamado y todo, pero debería haber una explicación que no pudo por 'x' motivos o una disculpa o no sé. Creo que eso es importante en él, pero no lo realizó. He querido arreglar salomónicamente y estoy a la espera. Le mandé un mensaje el día de ayer y si en caso no responda durante esta semana, entonces procederé legalmente", expresó el creador de "El Cervecero".