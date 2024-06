¿Austin Palao regresará a Esto es Guerra? Esto adelantó el modelo

Austin Palao fue consultado por la posibilidad de retornar a Esto es Guerra luego de acabar con un reality en Chile. El modelo sorprendió con su respuesta, pues no descartó la idea. "La verdad que extraño bastante. No descarto en un futuro volver acá, estoy súper bien con todos y sería bonito. Ahorita en la etapa que me encuentro quiero darle una exposición a mi canción que le está yendo bien", dijo.