Así se grabó conmovedora despedida de Magdyel Ugaz de AFHS

La artista no pudo evitar romper en llanto frente a sus amigos y agradecerles por todo el apoyo y cariño durante todos estos años. Los actores lloraron en realidad en la escena del aeropuerto ya que esa fue su último capítulo con la carismática Magdyel, quien no pudo quebrarse al verlo emocionados. En medio de regalos y abrazos, Ugaz terminó de grabar su último capítulo, pero no descartó regresar para visitarlos.