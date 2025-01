Armonía 10 opinó sobre canción de Pamela Franco y Christian Cueva

José María Izázaga, autor de la canción "El Cervecero", le dio un ultimátum a Christian Cueva por no cumplir con su trato y reveló que si el futbolista cobra 40 mil soles entonces que le pague como si fuera una presentación. "Simplemente que me devuelva o que me de una presentación (él cobra 40 mil soles) o que canjee con Pamela Franco y quedamos mano a mano y y todos felices y contentos", dijo.