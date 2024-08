Angie Arizaga presume su avanzado embarazo en sesión de fotos

Angie Arizaga contó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram cómo se está sintiendo a pocas semanas del nacimiento de su bebé. "No entiendo por qué dicen que duerma todo lo que pueda si ya no puedo. Me cuesta encontrar posición para dormir, me falta el aire y no puedo caminar mucho", dijo, resaltando también el apoyo de Jota Benz.