Andrea Luna regresa a la música con un nuevo tema: "Me inspiré en Anitta"

“Estoy muy feliz de regresar a la música con una fusión electro funk brasilera, me he inspirado en la propuesta musical de Anitta porque tiene todos los ingredientes que a mí me encantan. Estoy segura de que tendrá la aceptación de la gente y la disfrutarán tanto como Bastian y yo lo hacemos”, comentó la artista nacional muy contenta por su canción.