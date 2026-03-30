Ana Paula Consorte celebró el cumpleaños número 3 de su hijo Paolo André ¿sin la presencia de Paolo Guerrero?
Ana Paula Consorte compartió en redes sociales las impactantes fotografías de la espectacular fiesta de cumpleaños que realizó para celebrar el cumpleaños número 3 de su hijo Paolo André. La garota sorprendió con la temática de 'los vengadores', pero lo que llamó la atención de los fans en redes sociales es que en ninguna fotografía aparecía Paolo Guerrero ¿Qué pasó?
Ana Paula Consorte preocupó a sus seguidores al mostrarse en la clínica con su hijo José Paolo, fruto de su relación con Paolo Guerrero. La influencer utilizó las historias de su cuenta de Instagram para contar que tuvo que ir a un centro de salud por el pequeño accidente que sufrió su engreído.
"Chicas, gracias por los mensajes y la preocupación por Zee (José Paolo). Se golpeó la cabeza en la punta de la mesa mientras bailaba y se resbaló. Lo llevé al doctor y gracias a Dios no necesita puntos, solo observación. Ya está bien, jugando y feliz. Fue solo un susto", escribió la brasilera junto a imágenes de la herida de su primogénito.
Mossul llegó a Desvelados para ser consultado por el futuro amoroso de algunas parejitas del espectáculo nacional, los primeros fueron Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero.
"Y veo para ellos que sí, definitivamente la carta del amor les predomina, les sale la carta de los enamorados. Yo veo que sí hay sentimientos entre ellos dos. Yo siento que un poco más de ella que de él, porque él es un poco frío en su actuar. Que si esta relación tiene futuro, yo veo que sí, porque acá la que, aunque no crean, predomina sí es ella, ella tiene su carácter", reveló.
Las cámaras de América Hoy abordaron a Ana Paula Consorte para preguntarle sobre su matrimonio con Paolo Guerrero. La brasilera sorprendió al contar que aún no planea casarse con el futbolista y explicó sus motivos.
"¿Ya hay fecha de matrimonio?", consultó la reportera."No, todavía no. Hemos hablado, pero sabes cómo son los hombres. Paolo va a querer que yo vea todo y por ahora yo no tengo mucho tiempo. Sí, habrá (boda), más adelante sí. Quién sabe (el próximo año) por ahí que sí. Yo tengo que arreglar todas las cosas", acotó.