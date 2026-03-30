"Y veo para ellos que sí, definitivamente la carta del amor les predomina, les sale la carta de los enamorados. Yo veo que sí hay sentimientos entre ellos dos. Yo siento que un poco más de ella que de él, porque él es un poco frío en su actuar. Que si esta relación tiene futuro, yo veo que sí, porque acá la que, aunque no crean, predomina sí es ella, ella tiene su carácter", reveló.