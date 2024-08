Alejandra Baigorria reveló que sus planes de convertirse en madre con Said Palao quedaron en pausa porque tiene demasiado trabajo. "No, no, no, me estoy cuidando todavía. (¿Te proyectas para el 2025?) La verdad que no sé, las cosas pueden ir cambiando y uno va viendo en qué momento. Ahora tengo mucho trabajo y no hay nada de eso planeado por ahora", expresó la empresaria.