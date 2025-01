Alejandra Baigorria y su dura opinión sobre Pamela Franco y Cueva

Alejandra Baigorria reconfirmó que no tiene planeado invitar a Onelia Molina a su boda con Said Palao pese a que es pareja de su amigo Mario Irivarren. La empresaria contó que solo le enviará la invitación al combatiente histórico y entenderá si es que no quiere asistir ya que no podrá ir con su enamorada.