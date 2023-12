¿Alejandra Baigorria y Said Palao terminarán su relacion tras tener un hijo?

Jhan Sandoval lanzó su contundente predicción sobre la relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao al asegurar que podrían tener un bebé en un futuro, pero al final van a separarse. "No me parece que fuera una relación, hay cariño y afecto, y pueden tener un hijo, pero sino es que hay más frutos para la relación a nivel material. Pero sale que hay un temperamento bastante difícil de ambas partes. Me parece que emocionalmente no es una relación tan pacífica, van a terminar y luego van a regresar", detalló.