¿Alejandra Baigorria soltó fulminante mensaje a Onelia Molina? Esto dijo sobre EEG

“Yo sé que a un montón de personas puedo no caerles, pueden pensar que soy no sé, lo que sea, pero lo único que yo no soy es mentirosa. Otra cosa que soy es una persona directa que dice lo que piensa y lo que siente en el momento sin importar lo que piensen los demás, y no soy hipócrita, entonces por eso todo el mundo quiere escucharme”