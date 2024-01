Alejandra Baigorria se molestó con Said Palao por grabarla infraganti.

Alejandra Baigorria regresó de sus vacaciones a Lima y Said Palao no dudó en hacerle una broma pesada al grabarla con su pijama y sin maquillaje. "Llegó mi novia con un buen outfit", comentó el competidor al elogiar la camiseta de Dragon Ball Z que lucía la modelo, quien se molesto con su pareja. "Amor, tú me grabas siempre en las peores fachas", manifestó la "Patrona".