Alejandra Baigorria se conmovió con tierna reacción de la hija Said Palao por su boda.

Alejandra Baigorria y Said Palao grabaron las reacciones de su familia y amigos de su futura boda y el momento más esperado por la pareja fue cuando realizaron una videollamada a Caetana, la hija del "Samurái". La pequeña gritó de emoción y no paraba de dejar de mover su celular al enterarse del compromiso de su papá con la empresaria de Gamarra, quien no dejaba de sonreír por su tierna reacción.