Alejandra Baigorria reveló íntimo detalle de Said Palao en su pedida de mano

Alejandra Baigorria decidió compartir con sus seguidores en Instagram su felicidad por la pedida de mano de Said Palao, y decidió abrir su cajita de preguntas para conocer las inquietudes de su comunidad. Una de las preguntas fue ¿quién estuvo más nervioso? Y la ‘patrona de Gamarra’ no dudó en recordar el tierno momento y revelar íntimo detalle de su novio: “Los dos… yo entré como en shock, no me lo esperaba y no sabía qué hacer, como que me congelé jajaja capas si hubiera sospechado no sé gritaba o algo, pero los nervios me congelaron, no sé, fue hermoso lo que sentí. Y a él lo vi nervioso cuando me abrazó, temblábamos ambos”.