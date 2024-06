Alejandra Baigorria quiere hacer reality familiar de los Baigorria y Palao

Alejandra Baigorria celebró lo bien que se lleva su familia con los seres queridos de su futuro esposo, Said Palao y no descartó grabar un reality show donde se vería el día a día de los Baigorria y los Palao. La "Patrona" contó que en el Día del Padre hablaron sobre el nombre que tendría la serie. "Mi papá es un personaje, el papá de Said también es un personaje", relató.