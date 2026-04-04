Alejandra Baigorria no dudó en lucir su esbelta figura en redes sociales durante crisis con Said Palao.
Alejandra Baigorria se encuentra disfrutando del feriado largo de Semana Santa y no dudó en compartir con sus seguidores unas fotografías en bikini, presumiendo su esbelta figura. La empresaria utilizó su cuenta oficial de Instagram para lucirse en una diminuta ropa de baño en medio de su crisis con Said Palao por el ampay que protagonizó en un yate en Argentina.
En cuestión de horas, su publicación alcanzó más de 50 mil 'me gusta' y miles de comentarios resaltando su belleza. Asimismo, le deseaban lo mejor por la difícil situación que está viviendo. "Lo mejor que puedes hacer es estar con tu familia y estar rodeada de las personas que te aman, valoran y respetan. No mereces menos", "Disfruta la vida que es bella", "Bella", "Hermosa", se leyó.
Aleska Zambrano no dudó en pronunciarse en redes sociales luego de la presión mediática a la que fue sometida tras la difusión de un ampay de su ex, Said Palao, con mujeres durante su viaje a Argentina junto a Patricio Parodi y Mario Irivarren.
"Yo sé que todo el mundo me está escribiendo 'comenta el ampay', no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer", empezó diciendo la mamá de la primera hija del chico reality.
Said Palao no dudó en hacer una promesa pública a Alejandra Baigorria en medio de su pronunciamiento en Esto es Guerra. El guerrero se tomó unos minutos para pedirle perdón a la rubia por el ampay que protagonizó en un yate en Argentina con Mario Irivarren y Patricio Parodi.
Luego de hacer un mea culpa y llorar en televisión, el deportista juró que lucharía por recuperar a su familia. "Para cerrar, solo quiero decirle a mi esposa que voy a tratar de hacer todo lo posible por recuperar nuestro matrimonio, la familia que estábamos construyendo, demore lo que me demore, siempre y cuando ella me lo permita. Si ella me dice que no puede, que su felicidad no es conmigo, lo aceptaré. De mi parte, intentaré remediar todo lo que he hecho".