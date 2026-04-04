Luego de hacer un mea culpa y llorar en televisión, el deportista juró que lucharía por recuperar a su familia. "Para cerrar, solo quiero decirle a mi esposa que voy a tratar de hacer todo lo posible por recuperar nuestro matrimonio, la familia que estábamos construyendo, demore lo que me demore, siempre y cuando ella me lo permita. Si ella me dice que no puede, que su felicidad no es conmigo, lo aceptaré. De mi parte, intentaré remediar todo lo que he hecho".