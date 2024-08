Alejandra Baigorria fue consultada sobre su opinión sobre su excompañera de trabajo Pamela Franco y sus escándalos mediáticos en alusión a Christian Cueva. "No me afecta en mi vida, ni para bien ni para mal. No hablo de ella, no rajo de ella porque no es algo que me afecte. Si ella está bien haciendo su vida tranquila yo no meto en la vida de los demás. Si me afecto a mí, hablo", señaló.