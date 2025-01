¿Mario Irivarren no asistirá a la boda de Said y Alejandra?

Ximena Dávila, periodista de América Televisión, contó que le consultó a Onelia Molina si iría a la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria, quien aseguró que no planea invitarla. La guerrera le confesó que no desea arruinar su día especial y le reveló que Mario Irivarren está evaluando su asistencia. "Creo que Mario no iría si es que Onelia no va, es lo que ella me dijo. Según Onelia, Mario tampoco iría. Said es su amigo, pero con Alejandra las cosas se han distanciado", contó.