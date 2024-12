Alejandra Baigorria feliz por la salida de Said Palao y Patricio

Tras la salida intempestiva de Said Palao y Patricio Parodi de Esto es guerra por decisión de la producción del programa, Alejandra Baigorria se mostró contenta por la baja en el equipo de los guerreros. Además, la "Patrona" aclaró que su novio entiende su trabajo como conductora de EEG. "Él sabe que esta es mi chamba y mi equipo. (¿Qué te parece que no esté Said ni Pato?) Me encanta. La banda no se tira, se respeta", sentenció.