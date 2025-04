Ezio Oliva sorprendió a todos al ingresar a la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao para cantar en vivo. El artista peruano entonó sus mejores canciones en la recepción de la boda de los recién casados, quienes no dejaron de bailar y gritar a todo pulmón cada tema. "Hoy vamos a celebrar el amor. Said y Ale gracias por hacerme parte de este día tan lindo", dijo el intérprete.