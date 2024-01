¿Alejandra Baigorria embarazada? Así reveló pedido de la hija de Said Palao

Mucho se ha especulado por la exclusiva joya que le regaló Said a Alejandra, incluso corren rumores que habría invertido cerca de 30 mil dólares en el anillo, y ante esto así respondió la popular ‘patrona de Gamarra’. "A mi eso no me importa, así me haya dado un anillo de madera o de caramelo, como he visto pedidas en TikTok, para mi lo que importa es el compromiso, el compromiso de una persona con la otra. No importa el anillo, si ha querido tener un detalle especial es porque lo ha querido tener, pero para mi no es necesario montos, ni lujos ni nada", sentenció.