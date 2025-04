Ale Venturo respondió a acusaciones de indirectas a Rodrigo Cuba

Ale Venturo le respondió a una usuaria que la acusó de mandar indirectas a Rodrigo Cuba tras su ampay con una joven de 27 años. Y es que la rubia compartió un video en su cuenta de TikTok con una frase que llamó la atención. "Just get your shit and go (solo agarra tu mie... y vete)", se lee y a lo que muchos consideraron que era un mensaje para el futbolista.