Ale Venturo reveló la verdadera razón del fin de su relación con Rodrigo Cuba

“Le tengo terror a esa familia… por el papá… yo también tenía miedo de terminar porque él me decía ‘¿tú que crees?, yo tengo tenencia compartida con (Melissa)’… me advertía como para que yo tenga cierto temor aparte una tenencia compartida puede ser escrita o como la estamos llevando con mi ex y yo, no hay una regla, pero él sí, que minutos más, que minutos menos… es una obsesión ya rara”, mencionó.