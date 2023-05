Ale Venturo descartó retomar romance con Rodrigo Cuba

"No me siento bien ahorita, te lo ruego… Vamos a seguir adelante fuertes y mamá leona para siempre, nada más puedo decir. Le deseo lo mejor a él, pero por favor respeten el dolor. Yo sé que soy una buena madre, es más, los que me rodean lo saben. Obviamente que no estoy bien, pero ya, todo para adelante", expresó.