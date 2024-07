"La pregunta sería si Romina va a caer o no. No sabemos, puede que sí", añadió la actriz, quien no dudó en elogiar a Erick Elera por su manera de trabajar. "Es muy divertido. Él te permite crear y te da seguridad. Además, te sientes arropada como que no estás sola. Él es cómplice en las escenas, va creando, jugando y eso es lo que uno agradece como actor", sentenció.