Nidia Bermejo responde a fans que piden que Olinda no lastime a don Gilberto

Nidia Bermejo decidió interactuar con sus seguidores tras sus primeras escenas como Olinda, la pareja de don Gilberto (Gustavo Bueno). La actriz respondió algunas interrogantes de sus fans, quienes le pidieron que la Tortolita no lastime el corazón de don Gil. "Por favor, no seas villana, don Gil necesita ser feliz", "Esperemos que sea una buena pareja para don Gil. Ya que le han tocado malas experiencias", fueron algunas peticiones que la artista nacional no dudó en contestar.