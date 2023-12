Julio Andrade sobre su participación en AFHS: "Me sentí como en casa"

"Es muy grato volver a aparecer en una teleserie porque cuando yo comencé en mi faceta como actor fue en el año 93 o 94. Me he reencontrado con mucha gente conocida y querida. Me han recibido de una manera muy cordial. Mónica Sánchez y qué decir Melissa Paredes, con quien me encontré en el camerino. Siempre hay nervios y más que nada respeto al trabajo, al público y colegas. Me han hecho sentir como en casa y eso me permitió soltarme mejor", concluyó.