Andrés Wiese reveló por qué rechazó volver a Al fondo hay sitio

“Pasaron mil emociones en tres segundos, era mucha información. Ver a mis compañeros después de tantos años fue bonito, pero, por otro lado, dije 'no sé si quiero'. Me plantearon volver y siempre me plantean volver. Amo a la gente que trabaja ahí. Me acuerdo de que hablaron todos (en la reunión) y yo lo hice al final. Les pedí tener una reunión en privado a la producción", agregó.